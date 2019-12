Fiorentina, il difensore potrebbe arrivare dal Brasile: contatti in corso

Nel mercato di gennaio la Fiorentina dovrà decisamente rinforzare il proprio organico, con almeno un innesto di qualità per reparto. Per quanto riguarda la difesa, servirà trovare un profilo pronto, che possa aggiungere competitività ai tre titolari, Caceres, Milenkovic e Pezzella, ma che sia in grado di sostituirli senza farli rimpiangere. Sono tanti i nomi che la proprietà viola sta vagliando, con uno che sembra il preferito. Il giocatore che ha maggiormente attirato l’attenzione della Fiorentina, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è Walter Kannemann, difensore del Gremio, classe ’91, che ha il triplo passaporto, argentino, uruguagio e italiano. Il suo profilo piace molto per la forza fisica e per le doti da marcatore puro. L’ex San Lorenzo ha giocato prevalentemente in una linea di difesa a 4, senza però sfigurare quando è stato schierato a 3. La Fiorentina ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e con i brasiliani, per cercare di sbloccare nella prima metà di gennaio la trattativa. Kannemann ha una clausola da 11 milioni di dollari, ma con circa 6 milioni di euro l’affare si può chiudere.