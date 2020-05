Fiorentina, il nome nuovo per il centrocampo arriva dalla Ligue 1

La Fiorentina è già al lavoro per il mercato estivo, in cerca di rinforzi per migliorare la rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno dei nomi nuovi per la mediana gigliata è quello di Jean-Ricner Bellagarde, classe ’98 in forza allo Strasburgo. Ha militato nella Francia Under 21, ma per il futuro dovrebbe scegliere di giocare per Haiti, nazionale di cui ha il passaporto. In caso di addio di Erick Pulgar, potrebbe essere lui il sostituto. Bellagarde è un centrocampista moderno, box-to-box, la cui valutazione è ancora bassa (attorno ai 5 milioni di euro).