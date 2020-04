Fiorentina, il nome nuovo per il mercato arriva dalla Francia: i dettagli

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club di Rocco Commisso avrebbe messo gli occhi su Mounir Chouiar, esterno offensivo francese di piede destro in forza al Digione. Il classe ’99 è tra le rivelazioni della Ligue 1 e in campionato ha segnato 4 gol in 20 apparizione, a cui vanno aggiunte le 2 reti nelle 3 partite disputate nella Coupe de France. Chouiar piace anche al Parma e la valutazione che fa il club transalpino per il suo talento si attesta attorno ai 6-7 milioni di euro.