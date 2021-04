Nonostante non sia ancora salva, arrivano delle voci sul possibile calciomercato estivo della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la società di Rocco Commisso e il Milan avrebbero messo nel mirino Yerry Mina.

Il difensore classe ’94 dell’Everton va in scadenza di contratto nel 2023, ma al termine della stagione dovrebbe dire addio ai Toffees. La Fiorentina, in attesa di capire i possibili sviluppi sia per la dirigenza che per la guida tecnica, segue con interessa la vicenda.