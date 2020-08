Fiorentina, il nome nuovo per l’attacco arriva dal Leicester

Su La Nazione di oggi viene riportato un nome nuovo per il reparto offensivo della Fiorentina. Si tratta di Islam Slimani, attaccante algerino classe ’88 di proprietà del Leicester. Il club viola avrebbe fatto un primo sondaggio con l’entourage del calciatore, ottenendo come risposta un riscontro positivo.

La concorrenza non manca, visto che sul calciatore c’è anche l’interesse del Rennes. Sotto contratto con le Foxes fino al 2021, nella passata stagione Slimani ha giocato in prestito al Monaco. Il bottino? Nove reti e sette assist in diciotto partite di Ligue 1.