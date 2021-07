Fiorentina: Il primo approccio non è stato quello giusto. Il tentativo viola e la richiesta dell’Inter

La Fiorentina cercherà rinforzi a centrocampo nel corso di questa estate. Nonostante alcune dichiarazioni del neo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che ha detto di tenere in considerazione il giocatore, per i viola questa è una pista che rimane aperta.

La Fiorentina, secondo La Nazione, ha provato un primo approccio per Stefano Sensi provando a prenderlo in prestito oneroso per questa stagione, con riscatto obbligatorio nel 2022. La valutazione fatta dal club milanese è invece di 15 milioni di euro subito. Anche in questo caso ci saranno ulteriori contatti tra le parti.