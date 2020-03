Coronavirus: la Fiorentina eviterà allarmismi

La Fiorentina ormai è al centro del tornado chiamato Coronavirus. Nelle ultime ore sono stati registrati ben 4 casi positivi all’interno dello spogliatoio e dello staff tecnico viola. La dirigenza viola però, nonostante il particolare momento in cui si è ritrovata l’intera penisola italiana, sembra aver tutto sotto controllo sia dal lato medico che da quello economico.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Radio Bruno la Fiorentina se dovessero esserci ulteriori casi di Coronavirus all’interno della famiglia viola, non è detto che il club comunichi tutti i particolari tramite una nota ufficiale sul sito. La stessa decisione presa nella giornata di ieri dalla Sampdoria.

La dirigenza viola, come ha già dimostrato in questi primi mesi, tiene sott’occhio anche il lato economico e proprio per questo Commisso e Barone starebbero studiando un modo per minimizzare le perdite derivanti dal periodo di stop causato dall’epidemia di Coronavirus. Inoltre, dopo le ultime “uscite” in Lega Calcio, la sensazione è che la stagione verrà prolungata fino a Luglio. Proprio per questo, con largo anticipo, la dirigenza viola si starebbe informando per prorogare tutti i contratti in scadenza al 30 Giungo fino al 15 Luglio.