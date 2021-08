Fiorentina, il regista e una scelta che comporta dei rischi. E non a caso potrebbe arrivare un giocatore collaudato da Italiano

Ci sono dubbi da risolvere in questa Fiorentina. Uno di questi riguarda chi sarà il regista di questa squadra.

Su La Gazzetta dello Sport leggiamo stamani che il tecnico viola è deciso a puntare su Pulgar reduce da un campionato tra luci e ombre.

Una scelta che comporta qualche rischio: non a caso da Spezia potrebbe arrivare il collaudato Sena come alternativa.

Sempre in mezzo al campo il nuovo tecnico dovrà provare a recuperare Amrabat, pagato a peso d’oro poco più di un anno fa ma che non è stato di certo decisivo in viola come lo era stato nell’Hellas due anni fa.