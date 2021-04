Fiorentina: Il rosso nei conti diventa profondo. Necessaria ‘ristrutturazione’ della squadra

Non solo stadio, ovviamente il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta anche pensando alla parte sportiva.

Sarà indispensabile una ‘ristrutturazione’ dell’intera rosa dei calciatori. Troppi e troppo alti gli stipendi di questi, specialmente se rapportati agli scarsi risultati ottenuti. In tanti non rientrano in alcun progetto tecnico e vi sono anche dei prestiti senza prospettive di poter far parte in futuro di questa squadra.

Tutto questo va anche ad impattare con il discorso economico; tanto che nel bilancio si passerà da un rosso di 30 milioni circa della scorsa estate, ad un deficit di 45 milioni di euro. A tirare fuori questo dato è stamani La Repubblica.