L’arrivo di Sofyan Amrabat alla Fiorentina sarà sicuramente un tassello non di poco conto per il centrocampo, complice la sua duttilità nel destreggiarsi in tutte le posizioni della mediana (gioca in coppia nel Verona ma per caratteristiche può fare sia il play che la mezz’ala).

Nonostante l’Hellas sia una squadra che vada a duecento all’ora e il classe 1996 sia alla sua prima stagione in Serie A e sarà certamente da valutare con calma, le sue qualità e la sua completezza sono evidenti.

In un centrocampo come quello viola, che vedrà molto probabilmente la partenza di Badelj e con Pulgar che non ha dimostrato di essere un regista puro, l’acquisto di un tuttocampista come Amrabat casca a pennello. L’ex Bruges potrebbe giocare sia in coppia col cileno, sia a tre con l’ex Bologna e Castrovilli oppure in mezzo con Duncan o Benassi a fare l’altra mezz’ala.

Inoltre, chissà, che se si dovesse prolungare la stagione oltre il 30 giugno, il marocchino non possa scendere già in campo con la Fiorentina nel corso di questo campionato…Ma una cosa è certa: i viola hanno messo a segno un colpo davvero importante.