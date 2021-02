Fiorentina: Il vero nome per alzare l’asticella. Sarri garante per un bel progetto tecnico

Dopo tre stagioni, le ultime, passate principalmente a guardare le spalle e a parlare di salvezza, i tifosi della Fiorentina hanno una gran voglia di cambiamenti per il futuro.

Il 30 giugno prossimo scadranno tutti i contratti in essere con gli allenatori (Montella, Iachini e Prandelli). Quel giorno dunque la Fiorentina sarà libera di fare le proprie scelte.

Dopo i vari Juric e De Zerbi e simili, circolati in passato, ora si sogna il grande profilo come potrebbe essere Sarri. Su Tuttosport si legge che il suo nome farebbe da garante ad un bel progetto tecnico e con lui si alzerebbe l’asticella del club viola. In più è anche toscano e simpatizzante viola, tutte caratteristiche che ne alzano sicuramente l’appeal.