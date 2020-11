Fiorentina in ansia per Caceres: C’è un positivo nell’Uruguay

La Fiorentina trema per Martin Caceres, attualmente in Sudamerica con il suo Uruguay. Proprio nella sua Nazionale è risultato positivo al Covid-19 un giocatore: come comunicato dalla Federcalcio locale, si tratta di Matias Vina che è in buone condizioni di salute e in isolamento. Negativi i tamponi degli altri giocatori e dei membri dello staff di Oscar Washington Tabarez, ma nelle prossime ore il gruppo squadra si sottoporrà ad ulteriori test. Oltre a Caceres, i club italiani in ansia sono anche il Cagliari (Godin e Nandez) e la Juventus (Bentancur).

