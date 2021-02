Fiorentina in attesa dell’esito del ricorso per Milenkovic: Filtra pessimismo

La sconfitta contro l’Inter è già alle spalle e la testa della Fiorentina è già rivolta alla partita di domenica contro la Sampdoria. Una partita da non sbagliare, onde evitare di trovarsi nuovamente invischiata nella lotta della salvezza. Sarà sicuramente assente Amrabat: il marocchino era in diffida ed è stato ammonito contro l’Inter.

Da valutare la presenza di Milenkovic. La Fiorentina ha fatto ricorso per ridurre da due a una le giornate di squalifica in seguito all’espulsione per il testa a testa con Belotti durante la partita contro il Torino. Tra domani e mercoledì verrà rivelato l’esito dell’appello della società viola, ma dalla società viola non filtra ottimismo.