MOENA – Dopo la giornata di riposo concessa da mister Italiano ai suoi giocatori, da pochi minuti la Fiorentina ha fatto il suo ingresso in campo per l’allenamento mattutino. Tutti a disposizione del tecnico viola, tranne José Maria Callejon che non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio accusato nell’amichevole di domenica contro la Polisportiva C4 Foligno. Per lo spagnolo terapie al piede destro, in attesa che le condizioni migliorino e possa tornare a disposizione di Italiano.