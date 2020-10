Una particolarità della sfida attualmente in corso tra Fiorentina e Padova riguarda Rocco Commisso. Il presidente viola infatti non sta assistendo alla partita al Franchi, ma ha preferito rimanere in hotel per non correre rischi vista la situazione Covid-19 in casa Padova. Il numero uno viola sta assistendo alla partita su Rai Play.

0 0 vote Article Rating