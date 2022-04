Fiorentina in campo verso la Salernitana: le ultime su Bonaventura, Milenkovic e Odriozola

E’ cominciato da pochi minuti l’allenamento odierno della Fiorentina, scesa in campo per continuare la preparazione in vista della trasferta di domenica contro la Salernitana.

Come raccolto da Fiorentinanews.com, sono regolarmente in gruppo sia Giacomo Bonaventura che Alvaro Odriozola. I due, già in panchina contro la Juventus ma poi non subentrati in campo, sono da considerare recuperati e a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita di Salerno.

Ancora assente, invece, Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, che ha saltato la sfida con i bianconeri a causa di un virus gastrointestinale, rischia di dover alzare bandiera bianca anche per la gara dell’Arechi.