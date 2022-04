Fiorentina in emergenza: Torreira è solo l’ultimo della lista. Ecco i tempi di recupero

Nel momento decisivo della stagione, quello in cui bisogna portare a casa tutto quello per cui si è lavorato durante l’annata, la Fiorentina si è ritrovata in emergenza a centrocampo. Dopo Bonaventura e Castrovilli, l’ultimo a livello di tempo è stato Lucas Torreira.

L’uruguaiano, uscito alla fine del primo tempo della partita contro la Juventus, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Quello che è praticamente certo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è che Torreira salterà le prossime tre sfide della Fiorentina contro Salernitana, Udinese e Milan.

La speranza di mister Italiano è di recuperarlo per lo scontro diretto contro la Roma, in programma lunedì 9 maggio al Franchi.