Fiorentina in pole position per Brekalo: il croato può essere l’idea giusta ma serve una mossa concreta

Una stagione ottima al Torino, chiusa con 7 reti in campionato, e poi l’ambizione di sbarcare in un top club: in realtà per Josip Brekalo c’è stato solo un mesto ritorno al Wolfsburg, con cui ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Per questo l’esterno classe ’98 è sul mercato e potrebbe partire veramente a prezzo di saldo a gennaio: La Nazione riporta della sua grande volontà di tornare in Serie A e della posizione di vantaggio della Fiorentina nella corsa al giocatore. Ci aveva riprovato lo stesso Torino e si era fatto vivo il Monza ma per accaparrarselo serve ovviamente una mossa decisa e concreta, che al club viola potrebbe far comodo dato che sugli esterni di incognite ce ne sono tante tra infortuni e rientri faticosi.