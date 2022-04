Fiorentina in pole position per Vasquez: Ecco la richiesta del Genoa

Continuano le voci su un interessamento da parte della Fiorentina per Johan Vasquez. Sul difensore del Genoa, oltre al club di Rocco Commisso, ci sono anche altre due squadre: si tratta di Atalanta e Lazio. La società gigliata sarebbe particolarmente interessata al messicano soprattutto nell’ottica di un possibile addio di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto nel 2023.

Secondo quanto riportato dal portale messicano soyfutbol.com, la Fiorentina sarebbe però in pole position sulla concorrenza per arrivare a Vasquez. Per acquistare il classe ’98 basterebbero meno di dieci milioni di euro.