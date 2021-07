Fiorentina in pressing su Zaccagni: Pronta l’offerta al Verona

Arrivano aggiornamenti sull’interessamento della Fiorentina nei confronti di Mattia Zaccagni, talentuoso centrocampista offensivo dell’Hellas Verona. Secondo quanto scrive il quotidiano scaligero L’Arena, sia a Rocco Commisso che a Vincenzo Italiano piace molto il giocatore, ritenuto di qualità ma all’occorrenza anche disposto al sacrificio. Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe sicuramente aiutare la Fiorentina, dato che il Verona dovrà evitare in ogni modo di perdere il suo gioiello a parametro zero.

Nelle prossime settimane, la Fiorentina proverà a riavvicinarsi al Verona con una nuova proposta. Dodici milioni di euro più una contropartita tecnica gradita a Di Francesco, invece che di soli quindici milioni cash. I rapporti tra le due società, come dimostrato dall’affare Amrabat, sono molto buoni.