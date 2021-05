Fiorentina in ritiro a Bologna: Ribery e Castrovilli incontrano i tifosi VIDEO

A poche ore dalla sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic alcuni giocatori della Fiorentina, in ritiro in albergo nel capoluogo emiliano, hanno accolto una rappresentanza del viola club Bologna Viola 051. Gaetano Castovilli e Frank Ribery, assieme a Giancarlo Antognoni, hanno incontrato alcuni tifosi “regalando” foto e firmando maglie viola. Per il francese tifosi anche dalla Germania: nel video pubblicato della Fiorentina il numero 7 viola viene immortalato nell’incontro con un tifoso del Bayern Monaco.

Ecco i video pubblicati dalla Fiorentina tramite i propri canali social: