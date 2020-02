Fiorentina in TV, Sky e Dazn si spartiscono i viola

In un periodo come questo, è più che mai fondamentale per chi segue il calcio, sapere il calendario televisivo della Fiorentina. Per quanto riguarda le prossime quattro gare, Sky e Dazn si spartiranno in parti uguali i match dei viola. Apertura sabato prossimo con il match contro l’Udinese che sarà alle 18 su Sky. Fiorentina-Brescia di domenica 8 marzo è programmata per le 12.30 e sarà trasmessa su Dazn. Così come Lazio-Fiorentina, stessa ora di domenica 15 marzo. Infine venerdì 20 marzo assisteremo a Fiorentina-Sassuolo ore 20.45 su Sky.