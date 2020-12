Fiorentina infuriata: La squadra va in ritiro!

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e un solo punto fatto, per altro in casa contro il Genoa. Questo ruolino di marcia, così come il quartultimo posto in classifica, hanno fatto infuriare la proprietà e la dirigenza della Fiorentina.

Il presidente Commisso, il direttore generale Barone e gli altri dirigenti hanno concordato sul fatto che, a partire da domani, la squadra andrà in ritiro.

Non lo farà da quest’oggi per il semplice motivo che sono mancati i tempi tecnici per organizzarlo.