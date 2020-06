Fiorentina intenzionata a formulare l’offerta per Paquetà. Ma c’è uno spauracchio all’orizzonte…

Nelle prossime settimane la Fiorentina tornerà a parlare con il Milan. Il motivo? Secondo La Nazione è sempre lo stesso: il futuro di Lucas Paquetà. Il giocatore piace ai viola e il club di Commisso ha chiesto a più riprese ai rossoneri il prezzo del suo cartellino.

Sempre stando a quanto riportato dal giornale cittadino, la Fiorentina sembra intenzionata a presentare in tempi brevi una proposta d’acquisto concreta. Qual è il rischio in questo caso? Che possa inserirsi qualche società di prima fascia. Lo spauracchio numero uno in questo caso è rappresentato dal PSG.