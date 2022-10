Fiorentina-Inter: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Fiorentina e Inter che andrà in scena sabato prossimo con inizio alle ore 20.45 sarà visibile in contemporanea su DAZN e Sky.

Su DAZN la si potrà vedere attraverso l’app che è utilizzabile su ogni supporto smart dalle tv, ai cellulari, ai tablet fino alle consolle di gioco.

Il match verrà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per vederla sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Per chi non avesse accesso a questi servizi a pagamento, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta diretta testuale, gratuita, seguitissima e coi vostri commenti per restare aggiornati su questo incontro.