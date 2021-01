I convocati della Fiorentina: C’è Pezzella, non ce la fa Ribery, torna Castrovilli. Un’assenza a centrocampo

Diramate le convocazioni di mister Prandelli in vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Inter, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Recupera capitan Pezzella dopo l’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo domenica scorsa. Torna arruolabile Castrovilli dopo la squalifica scontata lo scorso turno di campionato contro il Cagliari. C’è chi la squalifica invece ancora la deve scontare in questa competizione, e parliamo di Erick Pulgar, non a disposizione del mister per la sfida contro i nerazzurri. Assente anche Ribery, che ancora non è ha recuperato a pieno dall’infortunio al ginocchio. Più probabile il suo impiego per la sfida di campionato contro il Napoli.

Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina.

I convocati Viola per la sfida contro l’Inter ⚜️

