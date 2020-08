Fiorentina-Inter: la formazione mandata in campo da Cincotta

Tra poco meno di un’ora, sul campo dello Stadio Franchi, la Fiorentina Femminile affronterà l’Inter in quella che la prima giornata della Serie A 20/21. Respiro di sollievo per Antonio Cincotta: infatti come anticipato negli ultimi giorni Ilaria Mauro, ex viola passata quest’estate alle nerazzurre, non farà parte della partita. Subito in campo i nuovi acquisti viola: prima volta per Schrofenegger, Quinn, Middag, Zanoli, Neto e Sabatino.

Ecco gli undici titolari delle due squadre:

Fiorentina: Schrofenegger, Quinn, Tortelli, Zanoli, Mascarello, Adami (K), Middag, Neto, Bonetti, Sabatino, Thogersen

All.: Antonio Cincotta

Inter: Aprile, Bartonova, Marinelli, Regazzoli, Merlo, Sousa, Moller, Debever, Alborghetti, Simonetti, Tarenzi

All.: Attilio Sorbi