Fiorentina-Inter 2-2: pareggia Ikone con una perla! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Inter 2-2 (2′ Barella, 15′ Lautaro Martinez, 31′ rig. Cabral, 59′ Ikone)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan (52′ Jovic); Gonzalez (8′ Ikone), Cabral, Kouamé.

68′ Triplo cambio per l’Inter: escono Dimarco, Darmian e Correa, vanno in campo Gosense, Dumfries e Dzeko.

65′ Azione di Barella che va al tiro-cross da destra, sventa tutto Terracciano in uscita.

62′ Fiorentina galvanizzata dopo il gol del pareggio: i viola stazionano nell’area avversaria schiacciando l’Inter.

59′ GOOOOOOOL!!!!! IKONE!!!!!! L’esterno viola viene lanciato sulla destra e realizza un gol splendido spedendo il pallone sotto il sette sul secondo palo.

58′ Che occasione sprecata dalla Fiorentina! Né Ikone né Cabral in area arrivano a depositare il bel cross teso di Kouame dalla sinistra.

55′ Ammonito Barella per fallo commesso su Kouame.

54′ Cartellino giallo per Amrabat dopo aver perso un pallone causato fallo su Barella.

54′ Occasione per Lautaro Martinez in area piccola, il pallone diventa però facile preda di Terracciano.

52′ Sostituzione per la Fiorentina: esce Duncan, torna in campo Jovic dopo lo stop accusato a Lecce.

48′ Stacca di testa su un calcio d’angolo Lautaro Martinez, pallone che finisce alto.

47′ Kouame va subito al tiro rasoterra dopo essere rientrato da destra, pallone tra le braccia di Onana.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+3 Finisce qui il primo tempo. Avvio fulmineo dell’Inter che in meno di 15 minuti fa due gol, la riapre Cabral per la Fiorentina alla mezz’ora scoccata su calcio rigore.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

42′ Punizione di Biraghi calciata verso il primo palo, il pallone esce di poco.

40′ Fiorentina che ora appare più coraggiosa dopo il gol siglato su rigore e si va vedere con più piglio nella metà campo nerazzurra.

37′ Fallo di Dodô su Dimarco, cartellino giallo per il terzino viola.

34′ Parapiglia in campo, vengono ammoniti Acerbi e Bonaventura per proteste.

33′ Occasione con l’Inter, con Dimarco si trova a tu per tu con Terracciano che lo ipnotizza!

31′ GOOOL!!!! CABRAL!!!!!!!!!! IL numero 9 viola prende la rincorsa lenta dal dischetto e non sbaglia! Pallone da parte e Onana dall’altra. La Fiorentina l’ha riaperta!

30′ Calcio di rigore per la Fiorentina! Dimarco stende Bonaventura in area al momento del tiro: dopo una revisione al VAR l’arbitro assegna il tiro dal dischetto ai viola! Da segnalare che al difensore dell’Inter non è stato mostrato nessun cartellino.

27′ L’Inter sta continuando a lottare su ogni pallone, al contrario della Fiorentina che non è ancora scesa in campo.

24′ Si fa vedere in attacco la Fiorentina, ma il tiro di Ikone finisce sulla schiena di un avversario.

21′ Lautaro Martinez si avventa su un pallone in area lanciato dalla destra, ma stavolta interviene pulito sul pallone come si deve Martinez Quarta per metterlo in fallo laterale.

18′ La Fiorentina prova ad uscire dal pressing dell’Inter usufruendo della corsia sinistra, ma Ikone sbaglia lo stop vanificando l’azione.

15′ Raddoppio dell’Inter: prende il pallone Lautaro e si beve letteralmente Martinex Quarta spedendo il pallone in porta per il 2-0

13′ Occasione per la Fiorentina con il bel pallone messo nel mezzo da Kouame, lo impatta in modo totalmente sbagliato Ikone mandandolo fuori.

10′ Tentativo di tiro sul secondo palo, il pallone esce a lato.

8′ Problema fisico per Gonzalez che è costretto ad uscire: va in campo Ikone.

5′ Inter che torna all’attacco subito con un’azione impostata da sinistra, la Fiorentina si fa rubare palloni in modo ingenuo.

2′ Gol dell’Inter. Fiorentina ghiacciata subito: la sblocca Barella dopo un’incursione area su dormita della difesa viola. 1-0 per i nerazzurri.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

La Fiorentina è chiamata a rifarsi dopo gli ultimi risultati scricchiolanti in campionato. Al Franchi arriva l’Inter di Simone Inzaghi alle ore 20:45, missione molto molto difficile ma la squadra di Italiano dovrà assolutamente vendere cara la pelle e provare a conquistare punti. C’è una classifica da migliorare senza se e senza ma. Fischierà Valeri a Firenze, Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara con spazio ai commenti prima e dopo la partita.

