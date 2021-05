Fiorentina interessata a un esterno italo-ghanese del Trabzonspor, ma su di lui ci sono altre due squadre. I dettagli

Tra le squadre interessate a Caleb Ekuban, ala destra classe 1994 del Trabzonspor, ci sarebbe anche la Fiorentina. Il ragazzo di origini ghanesi, è nato in Italia a Francavilla di Verona (e quindi con il passaporto italiano) e ha giocato in passato nel Chievo Verona, nel Renate, nel Sudtirol e nel Lumezzane, prima di partire per l’estero dove ha indossato le maglie di FK Partizani, Leeds e appunto Trabzonspor. Oltre alla Fiorentina sul giocatore sembra esserci anche la Sampdoria e il Saint Etienne. A riportarlo è tuttomercatoweb.com e anche la nostra redazione può confermare l’interesse per il giocatore, almeno sponda viola.