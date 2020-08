Fiorentina, intrigo Thiago Silva: C’è chi annuncia la chiusura dell’affare. Firenze sogna ma…

Prima Calciomercato.com, poi il Corriere dello Sport-Stadio. Sono le due testate che hanno annunciato la chiusura dell’affare Thiago Silva da parte della Fiorentina. Un biennale con ingaggio da quattro milioni di euro netti (magari con bonus ad obiettivo), con questa offerta Rocco Commisso avrebbe convinto il campione brasiliano ad arrivare a Firenze. Annuncio dopo la finale di Champions League. Fin qui le versioni collimano.

Il brasiliano è arrivato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain che ha deciso di lasciarlo libero. Prima però di lasciarsi andare ai festeggiamenti c’è bisogno, almeno per quello che ci riguarda, di avere ulteriori riscontri. Certo è il fatto che, nonostante l’età avanzata, l’ex milanista rappresenterebbe davvero un grande colpo per la squadra allenata da Iachini. Anche in questa fase finale della Champions ha fatto vedere di essere ancora una spanna sopra gli altri e di poter tranquillamente sovrastare gli avversari come fatto nell’ultimo decennio.