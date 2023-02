“Fiorentina irresistibile in Coppa o Braga scarsissimo? E’ come chiedersi se sia nato prima l’uovo o la gallina. Cabral? A metà tra Tanque Silva e Bati”

“Pareva di dover rievocare la battaglia dei 300 opliti Spartani contro 150000 Persiani alle Termopili, soli contro un esercito invincibile, invece al massimo era lo squadrone avvoltoi di Dick Dastardly. E la risposta all’annosa domanda se sia la Fiorentina che nelle Coppe è irresistibile oppure il Braga una squadra scarsissima è un po’come provare a rispondere se sia nato prima l’uovo o la gallina – scrive Il Tirreno nella rubrica Karma Viola – La Fiorentina è più forte di quello che ci ha fatto vedere da gennaio, i portoghesi sono pochissima roba. Jovic non è un fuoriclasse ma un giocatore con grandi doti che, se capisce che anche chi ha talento per emergere deve fare un po’ di fatica, può farci divertire, tanto. Cabral, invece, è un giocatore difficile da giudicare, alterna cose francamente un po’ imbarazzanti a giocate pazzesche. È come se per presentare un attaccante lo si definisse una via di mezzo tra il Tanque Silva e Batistuta. Poi se a tutti e due arrivano cross ed assist decenti si può anche provare a capire se sono forti oppure no. Sia Jovic che Cabral. E giovedì sono finalmente arrivati palloni giocabili alle punte. Ora siamo agli ottavi di Conference (diciamolo senza paura né scaramanzie) e le uniche squadre temibili sono Lazio, West Ham e Villarreal“.