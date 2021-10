Sfida d’elite per una giovanile della Fiorentina: domani in campo contro i pari età della Nazionale italiana

La Nazionale italiana Under 17 guidata da Bernardo Corradi, si trova al Cpo di Tirrenia per preparare la prima fase di qualificazioni agli Europei. Quinto giorno di ritiro per i giovani azzurri che domani affronteranno in amichevole la Fiorentina U17 di Daniele Galloppa. Nel proprio campionato la squadra gigliata si trova, a sei giornate dall’inizio del campionato, al primo posto insieme al Genoa con 15 punti.

La gara contro la Fiorentina servirà al tecnico della Nazionale azzurra per decidere i 20 che prenderanno parte alla trasferta di Belfast, dove l’Italia affronterà dal 25 ottobre al 2 novembre le gare contro Albania. Irlanda e Scozia.