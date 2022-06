Fiorentina-Italiano: la partita si gioca sui soldi ma c’è l’accordo tecnico. I piccoli passi per proseguire insieme

Doveva essere una formalità, la base scontata da cui ripartire e invece si dovrà sudare anche per la conferma dei punti soldi della scorsa stagione, due dei quali per altro già persi in questa prima metà di giugno. Su Vincenzo Italiano proseguono i dubbi invece, anche se contornati da un certo ottimismo e, come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, con piccoli passetti in direzione della luce verde. Manca la quadratura dei conti, con la distanza tra la domanda e l’offerta per l’adeguamento (circa 500.000 euro) ma non quella tecnica: in tal senso le parti sono sulla stessa linea d’onda, anche se ad oggi non è stato concretizzato niente. La voglia comunque è quella di andare avanti insieme e con questo presupposto trovare l’accordo e non la rottura dovrebbe essere un po’ più facile.