Fiorentina-Juventus, aperta la vendita dei biglietti anche a chi non possiede l’Inviola Card

Nella serata di ieri è stato annunciato che per Fiorentina-Juventus, in programma domani sera alle ore 21, erano stati venduti circa 23mila biglietti. La capienza dello stadio Artemio Franchi al 75% consente l’ingresso a circa 32mila tifosi. Per cui va da sé che il sold-out tanto sperato e invocato sia ancora lontano e ormai difficilmente raggiungibile.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una novità che potrebbe consentire di avvicinarsi quantomeno a quota 30mila. Da quest’oggi, infatti, è arrivato il via libera per acquistare i tagliandi invenduti per Fiorentina-Juventus anche senza possedere l’InViola Card e/o la tessera del tifoso. C’è solo una condizione, ovvero essere residenti nella Regione Toscana.