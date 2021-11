Fiorentina, Juventus e due mondi ribaltati rispetto al 2020-21. Il dato

Nella scorsa stagione, dopo undici giornate di campionato, la Fiorentina occupava il diciassettesimo posto in classifica; la Juventus, invece, stazionava al quarto posto a meno quattro dal Milan primo. In questa stagione, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, i bianconeri di Allegri sono diventati la squadra che ha perso più punti rispetto al campionato 2019-20: ben otto.

Per la Fiorentina si può dire il contrario, visto che gli uomini di Italiano sono quelli che hanno maggiormente migliorato la classifica rispetto alla stagione scorso: nove punti in più dopo undici giornate. Non capita spesso che la Viola sfidi la Juventus guardando dall’alto in basso la Vecchia Signora: nell’era dei tre punti a vittoria, è successo appena tre volte (’95-96, ’98-99 e ‘15-16). Merito dell’allenatore della Fiorentina, capace di dare fin da subito un’impronta alla propria squadra.