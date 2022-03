Fiorentina-Juventus: La Fiesole prepara una grande coreografia e lancia un appello ai tifosi in curva

Stasera si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. E la Curva Fiesole si prepara al meglio per questo appuntamento.

Come? Con una coreografia che verrà fatta al momento dell’ingresso in campo delle squadre, come nelle migliori tradizioni di questo match che riesce ad essere sempre molto particolare.

Nel frattempo però i gruppi organizzati hanno anche rivolto un appello a chi entrerà in Curva per la riuscita dell’iniziativa. In particolare ci sono due punti importanti da rispettare: “La coreografia viene su con l’inno. Fino a quel momento tutte le bandierine vanno tenute giù”. E: “Per non rovinare il disegno, durante la coreografia non dovranno essere sventolati altri vessilli come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni”.