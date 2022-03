Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Terracciano in porta. Fiducia a Castrovilli. Non c’è Nico Gonzalez, tridente con Ikone e Saponara

Rotti gli indugi, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la formazione titolare che tra poco scenderà in campo contro la Juventus. In porta tocca a Terracciano. Classica linea difensiva con Biraghi, Igor, Milenkovic e Odriozola. A centrocampo fiducia a Castrovilli con Torreira e Bonaventura. In attacco panchina iniziale per Nico Gonzalez e Sottil. Italiano si affida al tridente con Piatek supportato da Ikone e Saponara.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean.