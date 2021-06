Primavera, Fiorentina-Juventus: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (1-3-4-1-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Frison; Milani, Bianco, Corradini, Pierozzi; Agostinelli; Munteanu, Spalluto.

A disp.: Ricco, Gabrieli, Giordani, Saggioro, Distefano, Neri, Amatucci, Toci, Tirelli, Dainelli, Falconi, Lucchesi. All.: Alberto Aquilani

Dopo il pareggio interno contro il Torino, la Fiorentina Primavera di mister Aquilani torna in campo questo pomeriggio sempre al Bozzi per sfidare la Juventus. Una partita importante per la squadra viola, che con una vittoria potrebbe abbandonare definitivamente (o quasi) i bassifondi della classifica di Primavera 1 e giocare le rimanenti tre partite con molta più serenità. I bianconeri però vengono da 11 risultati utili consecutivi e al momento sono terzi a pari merito con la Roma. Fischio d’inizio fissato alle 17.00, con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offrirà la diretta testuale della partita.