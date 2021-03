Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Juventus 0-0 Sekulov centra il palo! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo aver eliminato agli ottavi di Primavera Tim Cup il Milan, la Fiorentina di Aquilani sfida oggi la Juventus al Bozzi di Firenze nella gara secca valevole per i quarti di finale. La squadra viola sarà orfana del proprio allenatore, ancora positivo al Covid-19; al suo posto in panchina ci sarà Marcello Quinto. La formazione gigliata è chiamata a rincorrere l’unico obiettivo rimasto per la stagione, visto un percorso in campionato fin troppo travagliato. La vincente di Fiorentina-Juventus sfiderà in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale che si giocherà nel pomeriggio a Genova tra Genoa e Empoli. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari, ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Fischio d’inizio in programma alle ore 14.30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della partita.

FIORENTINA: Brancolini; Frison, Giordani, Chiti; Gentile, Amatucci, Fiorini, Bianco, Milani; Toci, Spalluto.

A disp.: Luci, Gabrieli, Ghilardi, Saggioro, Neri, Corradini, Tirelli, Sene, Munteanu, Falconi, Favasuli, Biagetti.

Allenatore: A. Aquilani (in panchina M.Quinto).

41′ PALO DI SEKULOV! Gran tiro del promettente centrocampista juventino che difende bene la palla e scarica un destro potentissimo: palo pieno.

38′ Fiorentina pericolosa in contropiede grazie alla fuga di prepotenza di Spalluto, la sfera giunge a Toci che in area però è indeciso sul da farsi, non calciando e servendo poi male l’accorrente Amatucci: la difesa ospite può così liberare.

36′ Pallone in verticale di Miretti che serve bene Bonetti, ma la difesa viola si muove bene e mette in fuorigioco l’attaccante bianconero.

34′ Milani serve Fiorini sugli sviluppi di un fallo laterale, il capitano viola va al tiro dai 20 metri ma è messo male col corpo e non riesce ad indirizzare verso la porta di Garofani.

32′ Sekulov salta secco Giordani e guadagna una punizione interessante ai 30 metri dalla porta gigliata. Soule calcia però malamente cercando il taglio di Leo, pallone lungo che finisce fuori.

27′ Scambio preciso tra Bianco e Milani che entra in area da sinistra ma perde il tempo per il cross, e la difesa juventina con Nzouango riesce ad allontanare la minaccia.

24′ Ancora Sekulov. Il centrocampista di origini macedoni si accentra e scarica un bel destro dai 25 metri, pallone di poco alto vicino all’incrocio dei pali della porta viola.

21′ Splendida iniziativa di Bianco che prima salta secco un avversario con un sombrero, poi con una finta di corpo supera Miretti. Il numero 8 juventino commette fallo sull’ex Chisola ma l’arbitro Luciani gli risparmia incomprensibilmente il cartellino giallo, graziandolo.

20′ SEKULOV! Pericoloso contropiede ospite con il centrocampista delle giovanili azzurre che va al tiro col sinistro da ottima posizione, Brancolini para senza problemi a terra.

19′ Leo suggerisce bene al centro per Bonetti, scarico per Turicchia che cerca la porta col mancino, pallone fuori.

16′ Intervento scomposto di Bonetti ai danni di Toci, punizione interessante per la Fiorentina ai 30 metri.

15′ Scontro a centrocampo tra Spalluto e Ntenda, il gioco si ferma poichè il difensore francese ex Nantes è rimasto momentaneamente a terra, anche se sembra non avere problemi.

13′ Spalluto soffia palla a Ntenda ed è abile nel guadagnarsi un corner. Amatucci però crossa male dalla bandierina e l’azione viola sfuma.

11′ Erroraccio di Fiorini che è troppo frettoloso nel retropassaggio verso Brancolini, si inserisce Bonetti che mette in rete ma l’arbitro Luciani annulla per un fallo di Soule su Frison.

9′ MILANI! Bell’azione della Fiorentina, Bianco sfonda e serve Toci, sfera che giunge sui piedi di Milani che va al tiro del limite dell’area dopo un buon uno-due con la punta viola, il suo destro ad incrociare finisce di poco fuori alla sinistra di Garofani.

7′ Dai 20 metri ci prova l’austriaco Omic, conclusione potente ma molto alta sopra la traversa della porta di Brancolini.

6′ Ammonizione per l’ex Aglianese Chiti, che entra in netto ritardo su Sekulov, il quale aveva in precedenza saltato nettamente Giordani.

5′ Ritmi subito molto interessanti al Bozzi, grande pressing di entrambe le squadre.

2′ Bella ripartenza del sempre vivace Bianco, che avanza centralmente ed allarga per Toci, l’albanese crossa basso col mancino, Riccio sventa la minaccia rifugiandosi in corner.

1′ Rischia molto in uscita Giordani, che perde banalmente palla sulla trequarti viola, ma riesce poi a rimediare Gentile, che mette in fallo laterale.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

In tribuna presenti Giancarlo Antognoni e il dg viola Joe Barone.

Le due formazioni stanno per entrare sul terreno di gioco. Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus.

Squadre in campo per il riscaldamento. Debutto assoluto con la Primavera della Fiorentina per Pietro Giordani, difensore ex Frosinone. Prima volta da titolare per l’attaccante albanese Toci, ex Sudtirol.