Fiorentina-Juventus: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com!

Per la Fiorentina quella di oggi è una gara di estrema importanza, sia per il significato che per la salvezza ancora da mettere in cassaforte. Al ‘Franchi’ arriva la Juventus allenata da Andrea Pirlo, che in questa stagione è ormai fuori dall’orbita Scudetto ma ha la missione di qualificarsi in Champions League. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie importanti nel turno infrasettimanale, e adesso si trovano a tu per tu per giocarsi il tutto per tutto per i rispettivi obiettivi. All’andata la Fiorentina vinse per 3-0 dominando e facendo la gara per tutti i 90 minuti. Servirà ripetere una prova simile contro una Juventus che arriva a Firenze senza il grande ex di turno Federico Chiesa, non disponibile per infortunio. L’appuntamento è per le ore 15:00, arbitra il sig. Massa di Imperia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine partita. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.