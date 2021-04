Fiorentina-Juventus: Strappare sei punti a Pirlo. Mission (im)possible?

Ci avviciniamo sempre di più a Fiorentina-Juventus, in programma domenica alle 15 al Franchi. Partita che non ha bisogno di presentazioni, vista la rivalità storica tra i due club e le aspettative che i tifosi viola ripongono su questo match. Quest’anno però la sfida si inserisce in un contesto ben diverso rispetto a gli ultimi anni, per una serie di vicissitudini che andiamo ad analizzare.

Partendo dall’avversario, la Juventus: i bianconeri, dopo nove anni di successi, si trovano nel bel mezzo di una metamorfosi fisiologica. C’è chi dice sia finito un ciclo, c’è chi addosso le colpe al debuttante Pirlo. Fatto sta che la Juve di oggi non è più lo schiacciasassi capitanato da Allegri, e la classifica lo dimostra. Per di più la gara tra Pezzella e Bonucci arriva al termine di una settimana che definirla movimentata è quanto meno riduttivo. I bianconeri infatti, attraverso il proprio presidente Agnelli, si sono resi protagonisti di una vera e propria rivoluzione del mondo del calcio, con la creazione della Super League che (per fortuna) non ha avuto lunga vita.

Spostando l’attenzione sulla Fiorentina invece: Iachini ha ritrovato la vittoria nella sua seconda parentesi in viola. All’andata il suo predecessore Prandelli era riuscito nell’impresa di tornare dallo Stadium con tre punti pesantissimi. Gioia immensa per i tifosi gigliati, l’unica probabilmente di questa stagione. Ma è davvero impossibile ripetere l’impresa? La Fiorentina può strappare sei punti alla Juventus tra andata e ritorno?

Tutto è possibile, e se così fosse per la Fiorentina sarebbe un risultato unico, per lo meno in questa stagione. Questo perché prima di tutto il club di Commisso metterebbe in fila due vittorie consecutive, cosa mai accaduta in questo campionato. In secondo luogo, conquistare sei punti tra andata e ritorno col medesimo avversario non è ancora accaduto in queste 32 gare. Gli avversari con i quali Vlahovic e compagni hanno raccolto più punti sono Torino, Spezia e Verona. Con queste tre squadre sono arrivati ben 12 punti (4 da ognuna) visto il pareggio e la vittoria registrata rispettivamente con ognuna di queste compagini nel doppio confronto.

Sei punti “strappati” alla Juventus sono possibili. Nella settimana in cui i tifosi hanno salvato il calcio dalle grinfie dei dodici club più potenti d’Europa, la sfida tra Davide e Golia servirà più di tutto a dimostrare che il calcio ha senso quando si giocano sfide del genere, con una storia e una rivalità che va ben oltre l’aspetto economico.