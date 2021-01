Fiorentina-Kokorin: Ecco l’offerta fatta al giocatore, attesa la risposta in breve tempo, altrimenti…

Spartak Mosca e Fiorentina hanno raggiunto un accordo di massima sul prezzo da pagare per il cartellino dell’attaccante Alexander Kokorin. Questo è quello che emerge in questi minuti dalla Russia circa questo affare di mercato che riguarda il club viola. Il destino della trattativa adesso dipende proprio dallo stesso Kokorin.

I viola hanno dato al giocatore 24 ore di tempo per prendere una decisione. Se non avranno risposta, passeranno all’opzione alternativa. La Fiorentina offre al giocatore, che è arrivato allo Spartak in estate, un ingaggio di 1,7 milioni di euro. Il 29enne attaccante ha giocato in questa stagione otto partite nella Premier League russa, ha segnato 2 gol (entrambi su rigore) e fornito 1 assist.

