Fiorentina-Kokorin: un matrimonio che s’ha da fare e una “spinta” decisiva arrivata da Mancini

La stagione 2017-18 è stata particolarmente proficua per l’obiettivo di mercato della Fiorentina per l’attacco Aleksandr Kokorin con la maglia dello Zenit. Tra campionato e coppe il giocatore russo segnò in quella stagione ben 19 reti in 35 partite, trascinando di fatto la squadra di Roberto Mancini. Quel Roberto Mancini che oggi siede sulla panchina della Nazionale italiana, ma che in passato ha allenato anche il club di San Pietroburgo, oltre ad essere stato anche allenatore della Fiorentina.

Proprio a lui i dirigenti viola avrebbe chiesto un parere sul suo ex giocatore prima di affondare il colpo decisivo. Incassato anche il suo parere positivo sull’affare, la Fiorentina è ora pronta per chiudere per Kokorin. A riportalo è il sito gianlucadimarzio.com