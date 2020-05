Fiorentina-Kumbulla si può. Ma le condizioni del Verona sono veramente esose

La Fiorentina aspetta un segnale dal Verona per capire se è possibile o meno intavolare una trattativa per il difensore centrale, Marash Kumbulla. Lo scrive questa mattina La Nazione. Diverse le squadre che si sono già interessate al giocatore albanese, a cominciare da Inter e Napoli. Una strada in salita dunque per la società viola e questo nonostante i buoni rapporti che si sono instaurati con quella gialloblu dopo la chiusura dell’affare Amrabat. La richiesta degli scaligeri è poi davvero esosa perché sul quotidiano fiorentino si parla di trenta milioni di euro per la cessione del cartellino. Al massimo la Fiorentina si può spingere sui venti.