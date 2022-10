Fiorentina, la classifica ora non promette granché bene: vincere contro la Lazio è l’unico modo per raddrizzarla

No, la classifica della Fiorentina dopo questo pomeriggio di Serie A non è per niente gradevole alla vista. Con i successi di Salernitana e Monza, infatti, i Viola sono scivolati, momentaneamente, al tredicesimo posto, a sole quattro lunghezze dal Verona terzultimo. D’altronde, i nove punti racimolati in otto giornate non potrebbero far sperare niente di diverso, ma il sorpasso di una squadra che fino a quattro giornate fa era ultima a zero punti non è per niente intrigante.

La partita contro la Lazio, quindi, diventa fondamentale per raddrizzare una situazione in campionato non altrettanto simpatica rispetto alla Conference League. Infatti, anche con un pari, la squadra di Italiano rimarrebbe in quel limbo di squadre che ambiscono ad una stagione tranquilla, senza grosse pretese. Fare tre punti sarebbe l’ideale, d’altra parte, anche per mettere il fiato sul collo ai rivali della Juventus, intrappolati a 13 punti.