La coppia con la quale Gattuso non voleva avere a che fare…e che invece gode della piena fiducia di Commisso

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Quello che aveva, Gattuso, se n’è andato lasciandosi dietro una scia di polemiche.

Controverso e molto difficile fin da subito si è rivelato il rapporto tra il tecnico calabrese e la coppia composta da Pradè e Barone. Stando a quanto emerge dall’interno del club viola, Gattuso in sostanza avrebbe voluto avere le mani libere, rapportandosi direttamente con il presidente e volendo fare mercato in proprio, bypassando direttore sportivo e generale.

Un punto questo che, assieme ad altre questioni, sia beninteso, ha portato Fiorentina e Gattuso ad essere sempre più lontani, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno. Questo anche perché Barone e Pradè, dato di fatto, al di là di tutto quello che molti tifosi pensano, godono della piena fiducia dello stesso Commisso.

Su Barone c’è poco da dire, è molto più di un braccio destro per il proprietario della Mediacom, è un membro di famiglia ormai, visti gli anni in cui i due sono andati avanti a braccetto in campo lavorativo e sportivo. Quanto al diesse, tutto è nato e si è sviluppato con questa avventura fiorentina. E Commisso è passato sopra a tutto con lui, nonostante le quattro sessioni di mercato fin qui giunte al termine siano risultate insoddisfacenti (basti vedere un semplice rapporto costi-benefici) e nonostante la squadra abbia lottato per due anni di fila per non retrocedere.