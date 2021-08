La Nazione: Caccia all’esterno

Nell’inserto sportivo de La Nazione l’apertura sulla Fiorentina stamani è dedicata al mercato: “Caccia all’esterno, Orsolini c’è. Il West Ham ci prova con Milenkovic“. Sottotitolo: “L’allenatore ha necessità di aggiungere esterni offensivi e il Bologna può cedere il suo numero 7 Il difensore centrale serbo conteso da Tottenham e Juventus adesso ha una pretendente in più”. In taglio basso a pagina 16 c’è “Italiano il perfezionista: “Concentrato solo sulla squadra”. A pagina 17: “Gonzalez e l’ambizione di diventare ‘Speedy'”. Sottotitolo: “Oggi in città il colpo di mercato più caro della storia viola. Allenamento ’in bolla’ per il protocollo anti-Covid. I consigli di Burdisso“. Infine leggiamo: “Firenze aspetta Commisso“.