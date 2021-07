La Nazione: Il grande rebus della difesa

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Difesa, che rebus. E oggi la squadra affronta il Levico“. A pagina 8 sul mercato: “Rinnovare o no? Il grande rebus della difesa viola”. Sottotitolo: “Milenkovic e Pezzella sono ancora due incognite Ieri avvistato in città il procuratore dell’argentino”. In taglio basso: “Oggi il Levico, poi la Virtus Verona“. A pagina 9 si cambia argomento: “Benassi, da disperso a nuova risorsa “Io la carta a sorpresa di Italiano“. In taglio basso: “Moena in forse, per il 2022 spunta Fiumalbo”. In breve: “Impresa Kouame, Germania eliminata”.