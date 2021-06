La Nazione: Ora vola la pista argentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pollice alzato Ecco Burdisso“. A pagina 8 l’apertura è per: “Burdisso in città Accordo su tutto Subito al lavoro”. In taglio basso: “El padroncito, le origini e la passione per il vino”. Sottotitolo: “La Fiorentina abbraccia Nicolas Burdisso, nuovo uomo mercato della società viola”. Di spalla sempre su Burdisso: “Esperto di mercato e qualità da leader E’ la strada giusta”. A pagina 9 sul mercato: “Da De La Vega a Weigandt Ora vola la pista argentina”. Sottotitolo: “La nuova generazione si è messa in luce. Piacciono i due talenti di Lanus e Boca“.