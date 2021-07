La Nazione: Zaccagni e Messias, lavori in corso

Nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo a pagina 22 sulla Fiorentina: “Milenkovic, ora il Tottenham frena. Zaccagni e Messias, lavori in corso”. Sottotitolo: “Il club inglese mette in stand by l’operazione per il serbo: prossima mossa non prima del 25 luglio In uscita. Il Marsiglia torna su Lirola e lancia un ultimatum per chiudere l’affare. Atalanta alla finestra”. A pagina 23: “Ora Antognoni (a sorpresa) è più ottimista”. In breve: “Amrabat a Firenze soltanto da venerdì”. Di spalla: “Ieri sera il ritrovo Ecco i convocati”.